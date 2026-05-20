Brandweerman uit het leven gestapt

De 42-jarige L.S., lid van het Korps Brandweer Suriname, is zondag 17 mei uit het leven gestapt op zijn woonadres in het district Commewijne.

De man werd levenloos aangetroffen in een slaapkamer van de woning, waarna de politie werd ingeschakeld.

Familieleden, collega’s, vrienden en buurtbewoners zijn diep geschokt door het voorval. Uit het politieonderzoek blijkt dat het motief in de relationele sfeer gezocht moet worden.

De brandweerman is dinsdag 19 mei ten grave gedragen.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).