Asabina: “Onrecht aan bewoners Brokopondo in 2023 moet zich niet herhalen”

BEP-parlementariër Ronny Asabina is bezorgd over de stijging van het waterpeil van het Van Blommenstein stuwmeer in het district Brokopondo. Om te voorkomen dat er wederom een overstroming in het gebied ontstaat, deed hij dinsdag het verzoek in De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) aan de regering om de plaatselijke gemeenschap op tijd, zorgvuldig en verantwoord te informeren over de ontwikkelingen daar.

Volgens de politicus moet het onrecht dat de bewoners van Brokopondo in 2023 is aangedaan niet meer worden herhaald.

“Den sma now teki a pina moro. Wat hun is aangedaan is onrecht. Zelf middelen van donoren en uit bevriende naties hebben ze niet gehad. Alsof dat niet genoeg is moesten ze een verklaring toen tekenen met als inhoud dat die schade niet het gevolg is geweest van menselijk falen. Om dan in aanmerking te komen voor een habbekrats. En we weten dat Staatsolie belast is met het beheer en de exploitatie van het stuwmeer”, zei Asabina.

Door extreme neerslag in 2023 moest het overtollige water uit het Brokopondo Stuwmeer (via de Afobakadam) worden gespuid om te voorkomen dat de dam zou bezwijken. Hierdoor kwamen destijds grote delen van het district onder water te staan.

Volgens de parlementariër wordt een groot deel van de energiebehoefte van het land vanuit Brokopondo gedekt, terwijl de mensen daar de dupe moeten worden bij te hoge waterstanden. Vandaar dat de mensen op tijd op de hoogte moeten worden gebracht en dat het waterpeil genoegzaam wordt gemonitord.