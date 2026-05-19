Twee nieuwe wetten aangenomen onder Monorath: Brandweerwet en E-bikewetgeving

Onder leiding van minister Harris Monorath van Justitie en Politie in Suriname zijn twee belangrijke wetten aangenomen die moeten zorgen voor meer structuur, veiligheid en modernisering. Het gaat om de gewijzigde Brandweerwet en de nieuwe E-bikewetgeving.

Met de gewijzigde Brandweerwet wordt na jaren gewerkt aan een betere rechtspositie, organisatie en structuur binnen het brandweerkorps. Zo worden de taken en bevoegdheden van de districtscommissaris duidelijker vastgelegd en krijgt het overlegorgaan voor rechtspositionele vraagstukken een vaste samenstelling met vertegenwoordigers van het ministerie, de korpsleiding en de Brandweerbond.

Ook worden sanctiebepalingen verder uitgewerkt om meer duidelijkheid binnen de organisatie te brengen. Een opvallend historisch onderdeel is dat de Surinaamse Brandweer na 119 jaar een officieel vaandel krijgt, dat door de president zal worden afgekondigd.

Daarnaast is de E-bikewetgeving aangenomen. Daarmee wordt een stap gezet richting betere regulering van elektrisch vervoer en meer duidelijkheid binnen het verkeer en de openbare veiligheid.

Volgens het ministerie laten deze wetten zien dat beleid niet alleen op papier blijft staan, maar wordt omgezet in concrete resultaten. Minister Monorath stelt dat werken aan veiligheid, structuur en ontwikkeling een voortdurend proces is en dat de behaalde resultaten het begin vormen van verdere vooruitgang.