Suriname krijgt voorzittershamer bij belangrijke Caricom-vergadering

Suriname staat deze week in het teken van regionaal overleg binnen de Caricom. Op 20 en 21 mei wordt in Paramaribo de 29ste vergadering van The Council for Foreign and Community Relations (COFCOR) gehouden, waarna op 22 mei ook de 57ste Community Council meeting voor Caricom-ministers volgt.

Het meest opvallende moment is dat minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking de voorzittershamer van COFCOR zal overnemen. Daarmee krijgt Suriname een centrale rol in het overlegorgaan dat de buitenlandse koers van de Caricom helpt uitzetten en voorbereiden voor de staatshoofden. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Volgens Bouva is de vergadering van groot belang voor Suriname en de regio. Binnen COFCOR wordt gesproken over bilaterale en multilaterale betrekkingen, de relatie van Caricom met verschillende landen en gezamenlijke standpunten over internationale ontwikkelingen. Ook de situatie in Haïti en Cuba komt aan de orde.

Suriname wil tijdens het voorzitterschap inzetten op institutionele versterking van COFCOR en Caricom. Daarnaast wil het land bijdragen aan een sterkere positie van de Caricom binnen de mondiale politieke arena. Daarbij sluit de inzet aan op de lijn die president Jennifer Simons eerder uitzette tijdens de Caricom-staatshoofdenvergadering in Saint Kitts en Nevis.

Die lijn draait vooral om veiligheid, voedselveiligheid, energieveiligheid en betere verbindingen tussen de landen in de regio via lucht, zee en moderne technologie. Volgens Bouva kan de Caricom meer produceren voor zichzelf en voor de wereld, vooral op het gebied van voedsel en energie. Als Suriname deze kans strategisch benut, kan dat volgens hem belangrijke voordelen opleveren.

Ambassadeur Chairmé Haakmat-Konigferander wijst erop dat COFCOR het derde hoogste orgaan van de Caricom is en zich vooral bezighoudt met buitenlands beleid en geopolitieke vraagstukken. De Community Council richt zich meer op interne vraagstukken binnen de Caribische Gemeenschap.

Van de 15 permanente COFCOR-leden zullen 13 fysiek deelnemen aan de vergadering in Suriname. Belize en Dominica doen virtueel mee. De bredere Caricom telt 26 leden, maar associate members hebben geen stemrecht en nemen daarom geen zitting in COFCOR.

Het is de tweede keer dat de COFCOR-vergadering in Suriname wordt gehouden. De eerste keer was in 2012, toen toenmalig minister Winston Lackin het voorzitterschap bekleedde tijdens de 15de COFCOR-vergadering. De bijeenkomst vindt plaats bij Yogh Hospitality.