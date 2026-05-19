Saya: “NDP’ers noemen mij dubieus, maar dossier over hun minister ligt bij OM”

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon stelt bij de afgelopen verkiezingen de gelegenheid te hebben gehad om op de tweede plek van de kandidatenlijst van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) te staan. Bij de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) was er een voorstel om op nummer 9 van de kandidatenlijst te staan.

Hij heeft echter beide voorstellen toen geweigerd. Volgens de voormalige VHP-sponsor zou hij nu in De Nationale Assemblée (DNA) zitten indien hij toen had ingestemd met het voorstel van de geel-zwarte partij. “Na mi no ben wani. Bee zou dan geen nummer 2 zijn”, zei Saya op D-TV Express.

Volgens de ondernemer was hij ‘niet ready’ om zo’n stap te maken, vandaar zo’n besluit. Saya heeft zich daarom enorm gestoord aan de kritiek vanuit vooral NDP-parlementariërs voor wat betreft het eerdere besluit van JusPol-minister Harish Monorath om hem als adviseur aan te trekken.

De ondernemer vraagt zich af welk voorbeeldfiguur hij nog meer moet zijn wanneer hij de gemeenschap op verschillende manieren ondersteunt en zijn belastingen op tijd betaalt. Degenen die vinden dat hij geen voorbeeldfiguur is, typeert Saya daarom als domme mensen.

Saya beweert dat terwijl hij als dubieus figuur wordt bestempeld, er een dossier over een huidige NDP-minister ligt bij het Openbaar Ministerie. Volgens Saya gaat het om handelingen die deze persoon tijdens een eerdere regeerperiode heeft gepleegd. Hij is er een miljoen procent van overtuigd dat deze bewindsman zal worden opgesloten.

Alhoewel hij geen naam wenste te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat.