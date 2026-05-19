Rosebel betuigt medeleven en waarschuwt na doden en gewonden in actieve mijnbouwzones

Rosebel Gold Mines N.V. (RGM) heeft in een verklaring afgelopen week haar medeleven betuigt aan de families en personen die door de recente tragedies zijn getroffen. Het bedrijf benadrukt dat geen enkele familie opnieuw een vermijdbaar verlies van mensenlevens zou moeten meemaken.

Tegelijk slaat het bedrijf alarm na meerdere ernstige incidenten binnen haar concessiegebied, waarbij gewonden en dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Volgens het bedrijf gaat het vooral om situaties waarbij onbevoegden actieve mijnbouwzones zijn binnengegaan.

De goudmaatschappij in Suriname waarschuwt dat actieve mijnbouwgebieden levensgevaarlijk zijn voor mensen zonder toestemming, training en veiligheidsvoorzieningen. In zulke zones zijn er volgens RGM grote risico’s door onder meer steile mijnwanden, diep water, instabiele rotsformaties, zware machines, explosiewerkzaamheden en moeilijk begaanbaar terrein. Vooral in de nacht of bij slecht zicht worden die gevaren nog groter.

Het bedrijf roept onbevoegde personen daarom dringend op om actieve mijnbouwputten en operationele gebieden met beperkte toegang niet te betreden. Volgens RGM moet het beschermen van mensenlevens een gezamenlijke prioriteit blijven.

Tegelijk erkent Rosebel dat de situatie rond artisanale en kleinschalige mijnbouw complex is. Veel families en gemeenschappen hebben te maken met economische en sociale problemen. Volgens het bedrijf kunnen die vraagstukken niet alleen met handhaving worden opgelost, maar zijn samenwerking, dialoog en langdurige inzet nodig van de overheid, RGM, gemeenschappen en vertegenwoordigers van kleinschalige mijnbouwers.

RGM zegt het optreden van de relevante overheidsinstanties te ondersteunen bij het bevorderen van veiligheid, rechtmatige activiteiten en stabiliteit binnen het concessiegebied. Volgens het bedrijf ligt bij veiligheids- en handhavingsactiviteiten de nadruk op een vreedzame benadering, beheerste reactie en het voorkomen van confrontaties.

Verder geeft Rosebel aan de veiligheidsmaatregelen te evalueren en meer werk te maken van risicobewustzijn. Ook blijft het bedrijf in gesprek met omliggende gemeenschappen en andere betrokkenen om nieuwe incidenten te voorkomen.

Sinds 2023 investeert RGM naar eigen zeggen in Suriname via werkgelegenheid, beroepsopleidingen, lokale samenwerkingen en gemeenschapsprojecten. Het bedrijf zegt te blijven streven naar veiligere en duurzamere langetermijnoplossingen om verdere tragedies te voorkomen.