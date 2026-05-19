Man aangehouden op verdenking van seksueel misbruik 8-jarig meisje

De politie in Suriname heeft een 28-jarige man aangehouden op verdenking van misbruik van een 8-jarig meisje. De zaak kwam maandagavond aan het licht nadat de moeder van het kind merkte dat haar dochter plotseling van het erf was verdwenen.

Volgens de moeder zat zij samen met haar dochter en familieleden voor de woning, die niet van stroom is voorzien. Toen de moeder naar binnen liep en naar haar dochter riep, reageerde het meisje in eerste instantie niet.

Later gaf het kind aan dat zij op het achtererf was gaan baden. Tot schrik van de moeder zag zij de verdachte daarna achter de woning vandaan komen. De moeder hield de man staande en vroeg wat hij achter het huis deed bij haar dochter.

Na goed doorvragen gaf het meisje toe dat de man haar had misbruikt. De verdachte ontkent het feit met klem en verklaarde dat hij het meisje niet heeft aangeraakt. Volgens hem was hij slechts op het erf aanwezig om zijn e-bike op te laden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het meisje is voor medisch onderzoek verwezen naar een gynaecoloog.