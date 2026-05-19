Islamitisch Offerfeest nationale vrije dag in Suriname op woensdag 27 mei

Het Ied-ul-Adha-feest, beter bekend als het Offerfeest, wordt dit jaar in Suriname gevierd op woensdag 27 mei 2026. Die dag is officieel met de zondag gelijkgesteld, blijkt uit een bekendmaking van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ondertekend door minister Marinus Bee.

Het Offerfeest is een van de belangrijkste islamitische feestdagen. Moslims herdenken dan de bereidheid van de profeet Ibrahim om uit gehoorzaamheid aan God een groot offer te brengen. Uiteindelijk werd volgens de islamitische overlevering niet zijn zoon, maar een ram geofferd.

De dag staat wereldwijd in het teken van gebed, familiebezoek, saamhorigheid en het delen met anderen. Ook wordt het feest verbonden aan de Hadj, de bedevaart naar Mekka, die plaatsvindt in de islamitische maand Dhul-Hijjah.

Met de gelijkstelling aan de zondag krijgen burgers in Suriname de gelegenheid om deze religieuze feestdag volgens de geldende regels en tradities te vieren.