Inbraakverdachte na vluchtpoging aangehouden bij STIBULA-terrein

De politie heeft maandagmorgen een verdachte aangehouden na een melding van een mogelijke inbraak op het terrein van STIBULA aan de Tigristraat in Suriname. Tijdens het onderzoek werden onder meer tyraps, een masker, een mes en mobiele telefoons aangetroffen in een voertuig dat voor het pand geparkeerd stond.

Vernomen wordt dat de politie via het Command Center een melding kreeg van een inbraak. De politie van Latour kreeg daarbij assistentie van leden van het Quick Response Team.

Voor het gebouw werd een grijze Toyota Vitz aangetroffen. Terwijl de wetsdienaren het terrein en de omgeving observeerden, zagen zij een man in zwarte kleding vanuit het gebouw wegrennen in de richting van de Tigristraat. De man werd vervolgens op de schutting van het terrein gezien met een wit bakje in zijn hand. Toen de politie hem naderde, rende hij opnieuw het terrein op en verschool hij zich uiteindelijk in een woning aan de Loiristraat.

Bij verder onderzoek trof de politie aan een waslijn een zwarte joggingbroek, een jack met lange mouwen en capuchon, en zwart-witte Nike-gympen aan. De kledingstukken waren modderig en nat, waardoor bij de politie het vermoeden ontstond dat de verdachte zich in de woning schuilhield.

De 52-jarige bewoner van het pand, S.M., verklaarde aanvankelijk dat de kleding van hem was. Kort daarna werd ook de 25-jarige Patrick M. erbij gehaald. Tijdens een ondervraging gaf Patrick toe dat de kledingstukken van hem waren en dat hij zich op het achterterrein van STIBULA bevond, gekleed in het zwart. Hij verklaarde verder dat hij bij het zien van de politie de woning was binnengevlucht om uit handen van de politie te blijven. Hij ontkende echter enige betrokkenheid bij een strafbaar feit.

Bij onderzoek in de Toyota Vitz trof de politie tyraps, een masker, een zwarte broek, een mes, twee kentekenplaten, mobiele telefoons en een zwarte pet aan. Patrick werd ter plaatse aangehouden en overgebracht naar politiebureau Latour. Hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen tot het plegen van strafbare feiten.

Later werden op aanwijzing nog twee verdachten opgespoord en aangehouden aan de Loiristraat. Het gaat om de 51-jarige M.M., de vader van Patrick, en de 52-jarige S.M., zijn oom. In hun woning werden volgens de politie munitie en een patroonhouder aangetroffen.

Beiden ontkenden tijdens hun verhoor dat de aangetroffen munitie en patroonhouder van hen waren. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de vader en oom met een ernstige waarschuwing heengezonden. Patrick is in verzekering gesteld wegens voorbereidingshandelingen.