Bromfietser knalt tegen stilstaande auto na plotselinge afslag

Een bromfietser is maandag betrokken geraakt bij een verkeersongeval aan de Indira Gandhiweg, ter hoogte van de Mon Plaisirweg in Suriname.

De bromrijder raakte gewond nadat hij tijdens een uitwijkmanoeuvre tegen een stilstaande auto botste.

Vernomen wordt dat de bestuurder van een goudkleurige Toyota Carina geen voorrang verleende aan de bromfietser en vervolgens links afsloeg zonder goed uit te kijken. Om een aanrijding te voorkomen, probeerde de bromfietser uit te wijken.

Tijdens die manoeuvre verloor hij de controle over het stuur en knalde vervolgens tegen een stilstaand voertuig.

De politie van De Nieuwe Grond werd ingeschakeld voor onderzoek.