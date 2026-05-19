Automobilist rijdt EBS-mast kapot en belandt in goot langs Mohamed Rashid Pierkhanweg

De bestuurder van deze terreinwagen heeft maandagavond een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Mohamed Rashid Pierkhanweg kapotgereden en is daarna met het voertuig in een goot langs de weg beland.

Het voorval vond plaats ter hoogte van de Dhaansinghweg. Volgens de bestuurder week hij uit voor een tegenligger die op zijn rijhelft terechtkwam en verloor hij daarbij de controle over het stuur.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst uit de goot gehaald en afgevoerd.

Technici van de EBS waren opgeroepen om de schade aan de mast te herstellen. Het onderzoek duurt voort.