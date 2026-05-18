Vijf jaar op rij raak: Eddy Wilson blijft koning van Roger Boyce World Cup

De Surinaamse bodybuilders hebben opnieuw sterke prestaties geleverd tijdens de Roger Boyce World Cup 2026 in Barbados. Vooral profatleten Eddy Wilson en Randal Haakmat trokken de aandacht met indrukwekkende overwinningen in een sterk internationaal deelnemersveld.

Wilson schreef opnieuw geschiedenis door de prestigieuze titel voor de vijfde keer op rij te winnen. De zeer ervaren Surinaamse atleet was opnieuw een klasse apart en wist met zijn sterke individuele routine zowel de jury als het publiek te imponeren. Wilson werd beloond met een gouden medaille, een trofee en een geldprijs van USD 9.000.

Ook Haakmat kende een succesvol toernooi. Hij veroverde voor het tweede opeenvolgende jaar de titel in de Classic Physique-klasse.

De concurrentie lag dit jaar aanzienlijk hoger dan vorig jaar, maar Haakmat verscheen eveneens in uitstekende conditie op het podium en wist opnieuw goud voor Suriname binnen te halen. Net als Wilson ontving hij een gouden medaille, trofee en USD 9.000.

De overige Surinaamse profatleten, Militia Galimo, Faizel Pinas en Gajus Haakmat, vielen dit jaar buiten de prijzen.

Bij de amateurs maakte Solance Amatingram indruk tijdens haar internationale debuut. Zij won tweemaal zilver door als tweede te eindigen in zowel de Masters Wellness Bikini als de Senior Wellness Bikini. Opmerkelijk is dat Amatingram afgelopen weekend pas haar tweede en derde wedstrijd draaide.

Charelle Meyer behaalde brons in de Masters Bikini Fitness-klasse en eindigde als vijfde in de Senior Bikini Fitness-categorie. Zowel Meyer als de meegereisde supporters reageerden zichtbaar teleurgesteld op het resultaat, maar bij bodybuilding blijft de beoordeling uiteindelijk afhankelijk van de jury.

Ook Georgio Abiamofo liet van zich spreken tijdens zijn eerste internationale optreden. Hij won brons in de categorie Bodybuilding boven 85 kilogram. De jonge Surinamer draaide op Barbados pas zijn tweede wedstrijd ooit en kampte bovendien met een spierscheur in zijn rechterborst, maar besloot desondanks deel te nemen.

Rafael Holwijn eindigde bij zijn internationale debuut als derde in de Bodybuilding tot 85 kilogram-klasse en werd daarnaast vijfde in de Classic Physique-categorie.

Vanessa Henery Forster zorgde eveneens voor een historische prestatie door zilver te winnen in de Senior Wellness Bikini-categorie, waarmee zij haar felbegeerde Pro Card verdiende. Bij de bekendmaking van de uitslag ontstond enige verwarring, aangezien het verschil met de nummer één minimaal bleek.

Forster is na Militia Galimo pas de tweede Surinaamse vrouwelijke atlete die een Pro Card in de wacht sleept.