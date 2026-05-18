Toyota Corolla brandt midden in de nacht uit voor woning aan Oerdistraat

Een Toyota Corolla is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Oerdistraat in Suriname. De politie en brandweer vermoeden vooralsnog geen kwaad opzet, maar het Forensische Opsporingsteam is ingeschakeld voor nader onderzoek.

Vernomen wordt dat de 51-jarige eigenaar, S.A., lag te slapen toen buurtbewoners hem wakker maakten met de mededeling dat zijn voertuig in brand stond. De auto stond geparkeerd op de berm voor de poort van zijn woning aan de Oerdistraat.

Het gaat om een grijze Toyota Corolla, aldus brandweervoorlichter Olton Pinas. Bij aankomst bleek het voertuig al volledig door brand te zijn verwoest. Alleen de kofferbak bleef grotendeels gespaard.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de brand vermoedelijk is ontstaan in de motorruimte. In de omgeving werden geen brandversnellende middelen aangetroffen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.