Simons wil woningprijzen vóór olie-hausse afremmen met huisvestingsplan

De regering wil voorkomen dat gewone burgers straks geen huis of perceel meer kunnen betalen door de verwachte groei van de olie- en gassector. President Jennifer Simons zegt dat juist daarom haast wordt gemaakt met het huisvestingsplan, dat volgens haar binnen twee weken naar De Nationale Assemblée kan worden gestuurd.

Volgens het staatshoofd is het plan al gereed, maar moet het nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Daarna wordt het document aangeboden aan het parlement. Simons zei dit op vrijdag 15 mei 2026 in gesprek met presidentieel woordvoerder Roberto Lindveld, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De president wijst erop dat in andere olieproducerende landen de prijzen van grond en huizen sterk zijn gestegen. Suriname wil volgens haar niet wachten tot het moment waarop de gemiddelde burger geen woning meer kan kopen of huren. Daarom is het kabinet alvast begonnen met voorbereidingen, ook al zijn de formele stappen nog niet volledig afgerond.

Een belangrijk onderdeel van het plan is betaalbare financiering via het woningbouwfonds. Daarmee moeten mensen in aanmerking kunnen komen voor een lagere hypotheek met een lange looptijd. Volgens Simons moet woningbezit hierdoor beter bereikbaar worden voor mensen met een lager inkomen.

Om de kosten te drukken, wil de overheid ervoor zorgen dat bouwprojecten compleet worden opgeleverd met infrastructuur, afwatering, stroom en water. Burgers zouden dan alleen voor het huis betalen. De woningen zelf worden gebouwd door private bedrijven, maar die moeten rekening houden met de bedragen die binnen het fonds beschikbaar zijn.

Voor mensen die geen woning kunnen kopen, wil de regering ook huur mogelijk maken. Daarvoor moet regelgeving worden voorbereid. Simons beschouwt dit jaar als de opstartfase van het huisvestingsplan en benadrukt dat het om een doorlopend proces gaat, waarbij volgend jaar opnieuw geld voor huisvesting beschikbaar moet komen.

De regering kijkt ook naar mensen die in het verleden percelen kregen binnen bepaalde projecten, maar nog met onduidelijkheden zitten. Een speciaal coördinatieteam moet onderzoeken wat er bij die projecten misloopt. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden opgelost.