President Simons wil dit jaar nog besluit over grote upgrade luchthaven

De Surinaamse luchtvaartsector laat volgens president Jennifer Simons voorzichtig herstel zien, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. Vooral de blacklisting van Suriname, het tekort aan luchtverkeersleiders, de staat van de luchthaven en de situatie bij de SLM blijven grote aandachtspunten.

Volgens Simons was de luchtvaart één van de eerste zware dossiers waarmee haar regering werd geconfronteerd. Door de plaatsing van Suriname op de blacklist moesten direct maatregelen worden getroffen. Er werd daarom een team ingesteld om de problemen in kaart te brengen en oplossingen voor te bereiden, blijkt uit informatie van de Communicatie Dienst Suriname.

Een belangrijk deel van de aanpak richt zich op de luchtverkeersleiders. Zij brachten onder meer kwesties rond certificering, medische keuringen en arbeidsvoorwaarden naar voren. Volgens de president zijn verschillende punten inmiddels afgehandeld of in behandeling. Ook is nieuwe apparatuur aangekomen, die nog moet worden geïnstalleerd.

Simons zegt begrip te hebben voor de zorgen van de luchtverkeersleiders, maar wijst erop dat acties zonder aankondiging het land in problemen hebben gebracht. Volgens haar moeten afspraken over arbeidsvoorwaarden worden gemaakt binnen een breder traject, waarbij rekening wordt gehouden met alle werknemers binnen de luchtvaartdienst.

Daarnaast kampt Suriname met een tekort aan luchtverkeersleiders. Omdat het huidige personeel extra uren draait, wil de regering meer mensen laten opleiden. In dat kader wordt gewerkt aan betere omstandigheden voor opleiders en studenten. Ook wordt gekeken naar buitenlandse trainers die samen met lokale deskundigen nieuwe luchtverkeersleiders kunnen klaarstomen.

Opvallend is dat de regering dit jaar nog een besluit wil nemen over de upgrading van de luchthaven. Volgens Simons worden verschillende financieringsmodellen bekeken, zonder dat daarbij sprake is van leningen.

Ook binnen de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij zijn volgens de president organisatorische wijzigingen doorgevoerd. Waar eerder één persoon meerdere functies vervulde, zijn nu meerdere managers benoemd. Daarnaast krijgt de SLM ondersteuning vanuit Brazilië bij de routeplanning en wordt gewerkt aan aanpassing van routes om verliezen terug te dringen.

Simons zegt dat de beschikbare vliegtuigen inmiddels anders worden ingezet, wat moet zorgen voor betere resultaten. Ook is gesproken met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme over buitenlandse maatschappijen zoals Copa Airlines en Sky High Dominicana. Daarbij wil de regering voorkomen dat deze maatschappijen routes aanbieden die volgens haar oneerlijke concurrentie vormen voor SLM en andere lokale maatschappijen.