Man neergeschoten bij bromfietsrace op Zusterproject

Een man is zondagavond neergeschoten tijdens een bromfietsrace op het Zusterproject in Suriname.

Het slachtoffer meldde zich met een schotwond in zijn buikstreek bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarna de politie van Munder werd ingeschakeld.

Vernomen wordt dat het slachtoffer daar een rivaal tegenkwam met wie hij al geruime tijd een vete had. Tijdens de confrontatie zou de verdachte plotseling een vuistvuurwapen hebben getrokken en gericht op het slachtoffer hebben geschoten.

Het slachtoffer liep daarbij een schotwond op in zijn buikstreek. Na de schietpartij nam de schutter de benen.

De politie van Geyersvlijt is belast met het onderzoek, omdat de schietpartij in haar verzorgingsgebied heeft plaatsgevonden. Er wordt door de Surinaamse politie gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.