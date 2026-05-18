Lingo en Skoomsky pakken nummer 1-positie

De nummer 1-positie in de Nationale Top 40 blijft in Surinaamse handen. Na drie weken aan kop is Lobi Kon Fiti van Powl Ameerali van de eerste plaats gestoten door een andere Surinaamse productie: Gi Abra van Lingo en Skoomsky.

Het nummer kwam vorige week nieuw binnen op plaats 8 en heeft nu de top van de lijst bereikt. Lingo en Skoomsky hadden eerder al succes in de Top 40 met Wan Libi Sma, dat uiteindelijk de plaat van het jaar 2025 werd. De videoclip van Wan Libi Sma is inmiddels meer dan 4,2 miljoen keer bekeken op YouTube.

De knaller van de week, het nummer dat het snelst stijgt in de Top 40, is Not Nice van Nathalie La Rose en Benjamin Faya. Ook andere nummers doen het deze week goed. De carpoolversie van Kembang Atiku, gezongen door Marcus Nahar, voorzanger van Kasimex Houseband, stijgt van plaats 26 naar 19. Fun van Psycho Maadnbad maakt eveneens een flinke sprong en gaat van plaats 15 naar 8.

Vybz Kartel en Shenseea trekken deze week ook de aandacht met hun nieuwe nummer Panic. De song komt hoog binnen op plaats 24 en is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer van de week.

De overige nieuwe binnenkomers in de Nationale Top 40 zijn Sonte So van Yogi D op plaats 25, Mr. Know It All van Teddy Swims op plaats 29, Soso Lobi van Ray Neiman op plaats 30, Bahe Ankiyon van Raymond Ramnarain en Rakesh Yankarran op plaats 38 en Ride van Jessie Ware op plaats 40.