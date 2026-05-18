Kasdjo: “Jongeren vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien”

VHP’er Johnny Kasdjo is afgelopen week formeel toegelaten als lid van De Nationale Assemblée in Suriname (DNA). Zijn geloofsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. Hij neemt de plaats in van de overleden Chandrikapersad Santokhi.

“Ik kom hier niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat heeft Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor een andere weg. Wat ik wel meeneem, is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder overhouden.

Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat zij hier geen toekomst zien. Ouderen die na levenslang werken nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen bouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers en wij als Assemblee kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt en rekent op ons”, zei de nieuwbakken parlementariër in zijn toespraak.

De politicus, die uit het district Commewijne komt, merkte op het vertrouwen dat in hem is gesteld door de personen die op hem hebben gestemd, niet te zullen beschamen. Volgens de politicus heeft Suriname mensen nodig die durven kiezen voor het volk. Ook als dat politiek ongemakkelijk is. Dat zal hij elke dag als DNA-lid bewijzen.

Met de toelating van Kasdjo, die bij de afgelopen verkiezingen 967 stemmen kreeg, telt het parlement nu weer 51 leden. Parlementsvoorzitter Ashwin Adhin en diverse fractieleiders hebben het nieuwe lid verwelkomd en hem ondersteuning beloofd, waar nodig. NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dat, gezien Kasdjo de plaats inneemt van Santokhi, er op hem ook direct een grote verantwoordelijkheid rust. Ook is het district Commewijne hiermee op volle sterkte, aangezien dit district nu vijf volksvertegenwoordigers telt in DNA.

“U bent leerkracht van huis uit, een sociaal bewogen persoon en uw lijfspreuk is ‘we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op’. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten”, aldus Parmessar.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien merkte op dat met de toelating van Kasdjo de VHP wederom de grootste politieke organisatie met Surinamers van Javaanse afkomst blijkt te zijn. “Dat geeft aan dat er gekozen is voor de beste keuze als politieke partij. Kasdjo heeft gekozen voor een partij die gaat voor een sterke rechtsstaat, democratie en ontwikkeling voor de samenleving”, aldus Gajadien.