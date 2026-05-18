Jogi: “Als Adhin zichzelf respecteert, dan moet hij daar blijven”

Volgens parlementariër Mahinder Jogi zou het niet verstandig zijn voor Ashwin Adhin om de NDP te verruilen voor de VHP en een gooi te doen naar het VHP-voorzitterschap, zoals door bepaalde personen wordt beweerd. De VHP’er adviseert de NDP’er om liever bij de paarse partij te blijven indien hij zichzelf respecteert.

“Wanneer Adhin zichzelf respecteert, dan moet hij nooit daarvoor gaan. Wanneer je in een politieke partij en namens een politieke partij belangrijke functies hebt vervuld, dan moet je daar blijven. Politiek is niet de poort openmaken en rennen waar je naartoe kan gaan. Je moet je waardigheid intact en in handen houden.

Met welk gezicht ga je op het podium staan van de VHP en zeggen dat de NDP dit land heeft vernietigd? Je bent toch debet eraan? Als je jezelf respecteert als persoon, dan moet je een aantal dingen nooit doen. En als hij wil komen, dan moet hij zich aansluiten op de laatste rij”, zei Jogi op Stanvaste Radio.

Volgens de VHP’er is het normaal wanneer een kiezer de ene politieke partij verruilt voor een andere. Echter moeten prominente leden van politieke partijen dat nalaten.

De parlementariër stelt dat de VHP met de stap om Glenn Oehlers nu te benoemen tot voorzitter wederom geschiedenis heeft geschreven door een niet-Hindoestaan op de hoogste functie binnen de partij te plaatsen.

“Nu is hij voorzitter en is er een traject conform de partijregels ingevuld. Het volgende traject start na het partijcongres. Als Oehlers 30% van de kiesgerechtigden achter zich kan krijgen en er geen lijsten meer komen, dan wordt hij bij acclamatie gekozen.

We hebben wederom historie geschreven als VHP door een niet-Hindoestaan te maken tot voorzitter van de VHP. Vraag aan Jenny of Adhin de volgende voorzitter wordt van de NDP. Of dat mag of kan? Vraag Rusland en Brunswijk ook wie hun volgende voorzitters worden”, aldus Jogi.