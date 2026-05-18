Grote bezorgdheid over zeldzame ebolavariant die zich in Centraal-Afrika verspreidt

In de Democratische Republiek Congo en buurland Oeganda groeit de bezorgdheid over een nieuwe ebola-uitbraak. De WHO heeft de situatie uitgeroepen tot internationale noodsituatie, omdat het aantal besmettingen en verdachte gevallen snel oploopt en het virus inmiddels ook over de grens is vastgesteld.

Het gaat om het Bundibugyovirus, een zeldzame variant van ebola waarvoor bestaande vaccins en behandelingen niet werken. Daardoor is de uitbraak extra gevaarlijk. Bij deze variant kan tot de helft van de besmette personen overlijden.

De meeste bevestigde gevallen zijn gemeld in de Congolese provincie Ituri. Daarnaast zijn er honderden verdachte gevallen en tientallen sterfgevallen die mogelijk met ebola verband houden. Ook in Kampala, de hoofdstad van Oeganda, zijn besmettingen vastgesteld.

De verspreiding wordt bemoeilijkt doordat het virus rondgaat in een druk mijnbouwgebied, waar dagelijks veel mensen de grens oversteken voor werk. Bovendien is het getroffen gebied onrustig en deels in handen van rebellengroepen, waardoor hulpverleners moeilijk en soms gevaarlijk hun werk kunnen doen.

Hulporganisaties spreken van een zeer zorgwekkende situatie. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overledenen. Daardoor blijft snelle opsporing, isolatie en veilige medische hulp cruciaal om verdere verspreiding te voorkomen.