Gastcollege voor vakbondskader in Suriname door FNV

Hoe kunnen vakbondswerkers in Suriname sterker en slagvaardiger worden? Volgens vakbondsbestuurder Rajesh Ramnewash begint dat met zichtbare saamhorigheid en een sterke organisatie op de werkvloer.

Tijdens een gastcollege voor meer dan vijftig cursisten van de basisopleiding vakbondswerk bij SIVIS aan de Aribastraat in Geyersvlijt benadrukte Ramnewash het belang van gezamenlijke activiteiten. Hij verwees daarbij naar sporttoernooien die in het kader van de viering van 1 mei, de Dag van de Arbeid, werden georganiseerd door de brandweer, politie en andere vakbonden.

“Dergelijke activiteiten zorgen niet alleen voor broederschap onder werkers, maar laten ook aan de politiek en werkgevers zien dat werknemers zich kunnen organiseren en mobiliseren wanneer dat nodig is,” stelde hij. “Een sterke vakbeweging kan, indien noodzakelijk, bedrijven of zelfs de overheid stilleggen met acties of stakingen.”

De Surinaamse vakbondscursisten reageerden zichtbaar enthousiast op de voorbeelden van Nederlandse vakbondssuccessen. Ramnewash vertelde onder meer over forse loonsverhogingen die in Nederland werden afgedwongen na stakingen bij onder andere Albert Heijn, KLM en de Spoorwegen. Daarnaast gaf hij de aanwezigen praktische tips en adviezen over effectief vakbondswerk.

Volgens Ramnewash begint sterke vakbondsvorming klein en van onderaf, rechtstreeks op de werkvloer. “Niet met ingewikkelde beleidsplannen of eindeloze vergaderingen, maar door er voor elkaar te zijn. Een hand op de schouder van een collega kan al veel betekenen. Daarnaast is het belangrijk werknemers te ondersteunen met kennis over hun rechten en rechtspositie.”

Victor Jones, directeur van SIVIS, benadrukte het belang van de wekelijkse trainingen voor kaderleden. “Juist door scholing en bewustwording kunnen werknemers sterker in hun schoenen staan.”

Tekort aan arbeidskrachten

Net als in Nederland kampt ook Suriname volgens Ramnewash met een tekort aan arbeidskrachten. In winkels, de bouwsector en horecagelegenheden ziet hij steeds meer Cubaanse werknemers aan het werk.

Hij riep op om arbeidsmigranten beter te behandelen dan volgens hem momenteel in Nederland gebeurt. “In Nederland raken arbeidsmigranten vaak niet alleen hun baan kwijt, maar verliezen zij direct ook hun woning. Dat heeft geleid tot duizenden daklozen. Nederland is wat dat betreft zeker geen walhalla.”

Volgens Ramnewash kan Suriname als multiculturele samenleving juist een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van samenleven en arbeidsintegratie.

Veerkracht van Surinaamse werkers

Ramnewash sprak daarnaast zijn waardering uit voor de veerkracht van Surinaamse werknemers. “Je ziet overal hoe mensen hard werken en ‘hosselen’ om een beter bestaan op te bouwen. Sommigen hebben meerdere banen of draaien lange en zware diensten, bijvoorbeeld in de goudsector.”

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden weten veel gezinnen volgens hem met extra werk het hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de groeiende kloof tussen arm en rijk in Suriname.

“De middenklasse verdwijnt langzaam. Overheid en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en fatsoenlijke lonen betalen. Het leidinggevend personeel en consultants worden vaak in dollars of euro’s betaald, terwijl de werknemer op de werkvloer moet zien rond te komen.”

De samenwerking tussen FNV en SIVIS is de laatste jaren een nieuwe fase ingegaan. Zo worden er arbo-trainingen verzorgd en ondersteunde de FNV recentelijk de oprichting van een vakbond voor callcenterwerknemers in Suriname.

Ramnewash gaf aan zich de komende periode samen met collega’s en kaderleden verder te willen inzetten om het vakbondswerk in Suriname te versterken. Meer informatie: FNV Suriname