Cambiel verwacht geen oplossing huisvestingsprobleem: “Meeste mensen in de regering zijn personen die appartementen verhuren”

Volgens ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel zijn de meeste mensen in de regering van Suriname personen die appartementen verhuren. Vandaar dat hij niet verwacht dat er een wet zal komen om het huisvestingsprobleem in het land op te lossen.

“Niemand durft het te doen. De meeste mensen in de regering zijn mensen die altijd een appartement hebben om te verhuren. Dan a man now meki a wet fu a osobouw”, zei Cambiel op D-TV Express.

Het huisvestingsprobleem in Suriname is al decennialang een ernstig maatschappelijk vraagstuk waarvoor tot op heden geen duurzame oplossing is gevonden. Opeenvolgende regeringen hebben door de jaren heen beloofd dit probleem aan te pakken en kwamen met uiteenlopende plannen, maar betaalbare en degelijke huisvesting blijft voor vooral sociaal zwakkeren en kansarmen nog altijd buiten bereik.

Aan de andere kant zijn de woninghuurprijzen in Suriname de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Veel verhuurders eisen huur in US-dollars of euro’s, wat voor de meeste Surinamers onbetaalbaar is gezien de lage lonen in SRD’s. Dit dwingt mensen om buiten hun budget te huren of met meerdere gezinnen in één huis te wonen. Opvallend zijn de appartementen die nu in veel buurten worden opgezet en vooral populair zijn bij buitenlanders als Cubanen, Brazilianen en Venezolanen.

Cambiel stelt dat het huisvestingsplan van de regering-Simons/Rusland slechts een wens is van president Jennifer Simons en dat hij nog niet concreet heeft gehoord hoe dit in de praktijk zal werken. Hij stoort zich er wel aan dat, terwijl de samenleving de volle pond voor alle verhogingen moet betalen, ministers bijvoorbeeld gratis beschikking hebben over een woning, auto, brandstof, beveiliging en nutsvoorzieningen.

De politicus benadrukt dat hij hiermee niet aangeeft dat alle personen die in de regering zitten, mensen zijn met veel geld. Er zijn ook personen die langer dan vijf jaar niet de gelegenheid hebben gehad om overheidsgeld naar zich toe te trekken en nu volop alles grijpen.

“Daarom fufuru en fufuru. Want als de man gepinaard heeft en een gelegenheid krijgt, wil hij dan ook geld hebben. Dan proberen ze op allerlei manieren om aan geld te komen”, aldus de ABOP’er.