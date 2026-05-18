Bananendief aangehouden en in verzekering gesteld

De 45-jarige recidivist E.W., beter bekend als ‘Koble’, is zondagochtend door de politie van bureau Kwatta in verzekering gesteld wegens diefstal van bananen op een aanplant te Okrodam in Suriname.

De verdachte werd rond 03.30 uur door een landbouwer op heterdaad betrapt terwijl hij zonder toestemming bananen aan het oogsten was op het terrein van de eigenaar.

Volgens de politie had E.W. een houwer in zijn bezit en had hij reeds een hoeveelheid bananen in een jutezak verzameld.

Na zijn aanhouding werd de man overgedragen aan de politie van Kwatta voor verdere afhandeling van de zaak.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.