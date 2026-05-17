Twee verdachten aangehouden voor bromfietsdiefstal nabij Wakapasi

De verdachten J.V. en B.B. zijn zaterdag door leden van het Quick Response Team (QRT) aangehouden in verband met de diefstal van een bromfiets aan de Van Roseveltkade in Suriname. Na hun arrestatie zijn beiden overgedragen aan politiecentrum.

De 18-jarige benadeelde S.B. deed in maart van dit jaar aangifte van diefstal van zijn bromfiets. De diefstal vond plaats op zondag 1 maart tussen 03.00 uur en 03.30 uur in de omgeving van de Wakapasi.

Volgens de aangever was hij die nacht samen met vrienden bij de tweede brug van de Wakapasi om te ontspannen. Op een bepaald moment maakte hij samen met zijn ex-vriendin en een vriend een wandeling, terwijl de bromfiets onbeheerd werd achtergelaten. De contactsleutel en de bromfietspapieren bevonden zich nog in het voertuig.

Vanaf een bankje zagen zij later hoe enkele jongens met de bromfiets wegreden. Tijdens het onderzoek meldde zich een getuige bij de politie. De jongeman verklaarde dat hij twee bekenden, te weten ‘Bali’ en ‘Favery’, op een bromfiets had zien aankomen.

Volgens de getuige zou een van hen vooraf hebben aangegeven de bromfiets te willen meenemen. Kort daarna zag hij hoe de bromfiets van het slachtoffer werd weggenomen en hoe de verdachten ermee vertrokken.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over hun lot beslist.