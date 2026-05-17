Tropische golf op weg naar Suriname: MDS waarschuwt voor zware regen, onweer en windstoten

Suriname moet vanaf maandagavond rekening houden met zwaar weer. De Meteorologische Dienst Suriname (MDS) waarschuwt dat een tropische golf richting het land trekt en maandag 18 mei 2026 Suriname naar verwachting bereikt.

Volgens de MDS kan het weersysteem vanaf de nacht van maandag op dinsdag en gedurende dinsdag 19 mei zorgen voor zware regenval, stevige onweersbuien en harde windstoten, ook wel Sibi Busi genoemd. Vooral de combinatie van aanhoudende regen en de huidige Grote Regentijd maakt de situatie zorgelijk.

De dienst waarschuwt dat hevige buien kunnen leiden tot wateroverlast in straten, wijken en laaggelegen gebieden. Ook is er verhoogde kans op bliksem en donder, vooral in de avond- en nachtelijke uren.

Daarnaast kunnen krachtige windvlagen schade veroorzaken aan bomen, daken en andere constructies. De bevolking wordt daarom dringend opgeroepen alert te blijven en voorzorgsmaatregelen te treffen.

Volgens de MDS is de grond door de Grote Regentijd al verzadigd met water. Daardoor kan zelfs normale regenval sneller voor problemen zorgen. De dienst adviseert de officiële berichtgeving te blijven volgen voor verdere updates en waarschuwingen.