Suriname behaalt 3e plaats op SPE PetroBowl Regional Championship 2026

De Surinaamse delegatie van het SPE Student Chapter Suriname, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), heeft een knappe prestatie neergezet tijdens het SPE Latin America & Caribbean Regional PetroBowl Championship 2026, waar zij de 3e plaats behaalde tussen 21 universiteitsteams uit de regio.

De PetroBowl is een internationale kenniscompetitie georganiseerd door de Society of Petroleum Engineers (SPE), waarin studententeams het tegen elkaar opnemen in een snelle quizformat over technische en niet-technische onderwerpen binnen de olie- en gasindustrie. De competitie test niet alleen vakkennis, maar ook teamwork, stressbestendigheid en strategisch denken.

De Surinaamse studenten namen het op tegen sterke universiteiten uit onder meer Brazilië, Argentinië, Colombia en Venezuela. Met hun sterke voorbereiding, teamwork en doorzettingsvermogen wisten zij zich opnieuw te onderscheiden op regionaal niveau, voortbouwend op hun eerdere succes als regiokampioen in 2024.

Team Suriname bestond uit Rishano Hapdoel (teamcaptain), Altaaf Sultan, Latusca Reboe en Ariantxa Djojodikromo. De delegatie werd begeleid door Manisha Ori en Shaïza Simons.

Volgens het SPE-programma biedt de PetroBowl een belangrijk internationaal platform voor studenten om hun kennis te verdiepen en zich te ontwikkelen tot toekomstige professionals in de energiesector.

Deze prestatie onderstreept opnieuw het groeiende potentieel van Surinaamse studenten binnen de mondiale energie-industrie en de waarde van samenwerking tussen onderwijs en sector.