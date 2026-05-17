Simons wil binnen twee jaar nieuwe waterwerken in Nickerie

De regering van Suriname wil de agrosector versterken met nieuwe investeringen, internationale samenwerking en een grondige aanpak van de waterinfrastructuur in Nickerie. President Jennifer Simons zegt dat vooral de vernieuwing van de Wakay-pompen en het watersysteem in het district hoog op de agenda staan.

Volgens het staatshoofd is de agrosector vanaf het begin een hoofdlijn van het regeringsbeleid. In gesprek met presidentieel woordvoerder Roberto Lindveld gaf Simons aan dat de regering inzet op voedselzekerheid, meer export en een betere landbouwinfrastructuur.

De president erkent dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bij de start van de nieuwe departementsleiding met grote problemen kampte. Volgens haar “was er overal van alles aan de hand”, moesten directeuren worden aangehouden en waren er geen machines beschikbaar. Het heeft volgens Simons tijd gekost om de situatie te stabiliseren, maar inmiddels zouden zaken geleidelijk op gang komen.

Als voorbeeld noemde zij het Markoesa Outgrowers-project, dat inmiddels is gestart. Daarnaast vertrekt eind deze maand een regeringsdelegatie naar Brazilië om te praten over verdere samenwerking binnen de agrosector.

Het meest opvallende onderdeel van de plannen is de voorgenomen modernisering van de waterinfrastructuur in Nickerie. De regering wil de Wakay-pompen volledig vernieuwen en het bredere watersysteem in het district aanpakken. Simons zegt hierover in gesprek te zijn met financiers en de betrokken minister.

Volgens de president moet de technische uitwerking van het project binnen ongeveer een maand gereed zijn. Daarna kan het aanbestedingsproces beginnen voor onder meer nieuwe pompen en andere voorzieningen.

Bij de voorbereiding wil de regering gebruikmaken van zowel lokale als buitenlandse deskundigen. Simons verwees daarbij naar Nederland, dat volgens haar veel kennis heeft op het gebied van waterbeheer. De bedoeling is om gemengde teams samen te stellen, zodat Suriname over de beste deskundigheid kan beschikken.

De president spreekt de wens uit om binnen anderhalf tot twee jaar nieuwe waterwerken in Nickerie te realiseren. Daarna wil de regering ook kijken naar aanpassing van de wet op de waterschappen, zodat gebruikers mede verantwoordelijk worden voor het onderhoud van de systemen.

Volgens Simons moet de overheid het verwaarloosde systeem echter eerst zelf weer op orde brengen.