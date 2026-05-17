Ramsukul: “Wij eisen rectificatie van minister Tsang”

Parlementariër Kishan Ramsukul eist samen met buurtbewoners van Clevia een rectificatie van OWRO-minister Stephen Tsang. Bewoners van Clevia grepen volgens Tsang vorige week zelf in toen een sluisdeur niet op tijd werd geopend en de buurt dreigde onder te lopen. Volgens de minister leidde die actie echter tot extra schade, omdat het slot en de takel van de sluis kapotgingen.

Ramsukul, zelf ook bewoner van Clevia, stelt dat Tsang onwaarheden verkondigt, aangezien de bewindsman tijdens deze actie ook op locatie is geweest en daar niets hierover heeft gezegd. Hij vraagt zich af waarom de minister voor zo’n pad heeft gekozen, terwijl er juist heel goed en rustig met hem is gesproken.

“De sluiswachter heeft die deur nog dicht en weer opengemaakt. En toen vonden ze dat het kapot is. En dan komt de minister de buurtbewoners beschuldigen. Die sluis moet helemaal opengaan wil je voldoende volume afvoeren. Dus het vertrouwen in de minister is weggevaagd hierdoor. En wij eisen dat er rectificatie komt. De hele buurt eist rectificatie”, zei Ramsukul op TBN.

De handelingen van de buurtbewoners zijn bovendien allemaal op video vastgelegd, waardoor er ook voldoende bewijsmateriaal is om het tegendeel te bewijzen. Verder kan ook worden aangetoond dat er wel degelijk gebeld is naar de verschillende relevante instanties en hoe lang het allemaal heeft geduurd. Het klopt dus ook helemaal niet dat de mensen geen vijf minuten konden wachten, zoals door Tsang wordt beweerd.

Indien de bewindsman vindt dat de buurtbewoners inderdaad verantwoordelijk zijn voor de schade aan de takel, adviseert de VHP’er hem om dan aangifte bij de politie te doen.

Volgens de politicus is menselijk falen de reden geweest dat Clevia onder water is gelopen en de buurtbewoners zelf moesten ingrijpen. Hijzelf had een week eerder reeds in het parlement erop gewezen dat sluiswachters in beraad waren en werkzaamheden niet volledig zouden uitvoeren. Helaas heeft de regering toen niets gedaan, maar pas na de hevige regenval van vorige week.

“Clevia is eigenlijk niet getroffen door hevige regenval, maar door mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het kwam doordat sluisbeheerders de sluis gewoon niet gingen openmaken of dat maar slechts voor een uurtje deden. Terwijl je per dag minimaal acht uren kan openen”, stelde hij.

De VHP’er stelt dat buurtbewoners op zondag 10 mei jl. weer bij de sluis zijn gaan oriënteren, waar bleek dat deze nog steeds niet open was. Na continu zonder resultaat te hebben gebeld, is uiteindelijk besloten om het slot van de sluis te breken en de sluis zelf open te trekken. Er is daarbij wel een ander slot gekocht.

Opvallend was wel dat bij het omhoogtrekken gebleken is dat die takel het al niet goed deed. Na heel veel moeite is dat wel gelukt. Uiteindelijk kwam de sluiswachter later op locatie, waarna er een hele discussie ontstond en de sluiswachter zelf begon uit te schelden. Uiteindelijk kwam Tsang op locatie en werden er afspraken gemaakt. De volgende dag bleek weer dat de sluis niet open was.