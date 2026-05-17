Ramautarsing: “Functieprofiel nodig om beste mensen te kiezen als adviseurs, dc’s en RvC/RvT-leden”

Er is volgens econoom Winston Ramautarsing een drastische verandering nodig bij de aanstelling van beleidsadviseurs, districtscommissarissen en RvC’s/RvT’s in Suriname. Volgens de econoom is er dringend een functieprofiel nodig voor al deze functies.

“Het begint bij de selectie van: wie gaat leiden? Ministers hebben adviseurs… begin daarin kwaliteitseisen te stellen. Nu worden die eisen niet gesteld, want het zijn politieke mensen die posten moeten bemensen. Als wij daaraan geen eisen stellen, dan mogen het ook criminelen of ongeschoolde mensen zijn.

Dan kom je met dc’s die geen functievereisten hebben en ook de Raden van Commissarissen/Toezicht bij parastatalen. En die partijloyalisten die de verkiezingen hebben gewonnen, willen maar één ding: ze willen een graantje meepikken. Hierdoor krijg je dan mensen die niet getraind zijn.

Je hebt die ene man die zegt dat hij eens vis heeft verkocht, dus hij kan best bij de MAS functioneren”, zei Ramautarsing in het programma To The Point op Apintie TV. Volgens de econoom hebben organisaties recht op goed bestuur, waardoor het nodig is om hiervoor de beste mensen te selecteren. Met een functieprofiel komt de overheid daar een stap dichterbij.

Ramautarsing stoort zich eraan dat onder anderen vicepresident Gregory Rusland op dit punt alles mooi heeft verwoord, maar niet aangeeft waarom hij het niet heeft gedaan.

“Hij zegt niet waarom hij het niet heeft gedaan. Hij zegt: we moeten gaan doen. Hij heeft het niet gedaan in de afgelopen vijftig jaar, want hij is vaker in het bestuur geweest en hij heeft het ook niet gedaan in de afgelopen negen maanden”, aldus de econoom.