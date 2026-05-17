OWRO lanceert digitaal klachtenportaal voor meldingen uit samenleving

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) heeft laten weten dat burgers klachten, meldingen en aandachtspunten voortaan digitaal kunnen doorgeven. Het ministerie heeft daarvoor een online burgerportaal beschikbaar gesteld.

Via dit digitale formulier kunnen gebruikers hun naam, telefoonnummer, een beschrijving van het probleem en de locatie invullen. Ook is het mogelijk om een foto mee te sturen, zodat de melding duidelijker kan worden beoordeeld.

Het ministerie wil hiermee klachten over bijvoorbeeld wegen, wateroverlast, infrastructuur of andere problemen sneller en efficiënter ontvangen. Volgens OWRO moet de nieuwe werkwijze helpen om zaken tijdig aan te pakken.

In het formulier wordt gevraagd om een duidelijke omschrijving van de klacht. Ook moet de locatie worden opgegeven, waarbij gebruikers hun adres kunnen intypen of direct hun GPS-locatie kunnen meesturen.

Met het digitale klachtenportaal wil het ministerie de communicatie met de samenleving verbeteren. Het initiatief moet bijdragen aan een betere leefomgeving.