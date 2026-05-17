Oehlers: “Geen schade aan VHP door cases Nurmohamed en Ramadhin”

Het verzoek tot in staat van beschuldigingstelling van Riad Nurmohamed en de aangifte tegen Amar Ramadhin hebben volgens VHP-voorzitter Glenn Oehlers geen deuk of schade veroorzaakt binnen de partij.

“Ik denk niet dat je een deuk of schade zal hebben. Dat zou zijn als je het zou ontkennen en tegen alles in zou gaan. Wij zijn een rechtschapen partij en wij leggen ons neer bij zaken die bij de rechter zitten of in onderzoek zijn.

Mocht wie dan ook van de partij, welke burger dan ook, onderzocht worden voor eventuele strafbare feiten, dan zullen wij daar niet tegen ingaan. Dus wij als partij wachten rustig af en zullen zien wat het resultaat van het onderzoek zal zijn”, zei Oehlers in een interview op LIM FM.

Tegen Nurmohamed werd in maart 2026 een vordering tot in staat van beschuldigingstelling ingediend bij De Nationale Assemblée op basis van artikel 140 van de Grondwet en de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers. In het geval van voormalig OW-minister Nurmohamed gaat het onder meer om het zogenoemde Pan American Real Estate-project in Suriname.

Het parlement moet vóór 9 juni een besluit hierover hebben genomen. Tegen Ramadhin, ex-minister van Volksgezondheid, werd aangifte gedaan vanwege de verdwijning van ICT-apparatuur ter waarde van ruim een miljoen SRD. Het OM heeft ondertussen een Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO) gestart.