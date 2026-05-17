Dc en bedrijven helpen bij uitvaart verdronken kindje

Het 11 maanden oude kindje, Schavino Pierre, dat op donderdag 7 mei levenloos werd aangetroffen in een goot te Albina, is zaterdag begraven met ondersteuning van het commissariaat en de uitvaartverzorgingsbedrijven Adjossi Da Wan, Triple R en DOMAP. De nabestaanden verkeerden in een sociaal zwakke positie en waren niet in staat de kosten voor de uitvaart zelf te dragen.

Districtscommissaris Marvin Vijent besloot hulp te bieden nadat de grootouders en de 16-jarige moeder van het kindje hun situatie hadden voorgelegd.

Volgens de burgervader is het een zware en pijnlijke realiteit dat sommige families afhankelijk zijn van hulp om hun dierbaren op een waardige manier te kunnen begraven. Hij gaf aan blij te zijn dat er alsnog een passend afscheid voor de familie geregeld kon worden.

Schavino zou op donderdag 14 mei zijn eerste verjaardag vieren als het tragische incident zich niet had voorgedaan. Het kindje is op een onbewaakt moment al kruipend de straat overgestoken en vervolgens in een goot terechtgekomen.

Na obductie werd verdrinking als doodsoorzaak vastgesteld.