Burgerinitiatief zorgt voor opknapbeurt van zitbanken bij waterkant Domburg

De zitbanken bij de waterkant van Domburg hebben onlangs een opknapbeurt gekregen. Na een persoonlijk bezoek van de heer N. Gapat aan districtscommissaris (dc) Ernesto Muller van Wanica Zuid-Oost en met diens toestemming, werden de banken gewassen en opnieuw geverfd.

Het openbare toilet werd ook grondig schoongemaakt en van een nieuwe verflaag voorzien.

De werkzaamheden werden uitgevoerd in samenwerking met BO-kantoor Domburg en OWRO Domburg.

Muller spreekt zijn waardering uit aan allen die hebben meegewerkt aan het initiatief. Volgens hem toont deze actie aan wat mogelijk is wanneer burgers en instanties gezamenlijk de handen ineenslaan.

“Samen staan wij sterker en kunnen wij veel verzetten,” aldus de dc, die de gemeenschap tevens oproept om burgerparticipatie actief te blijven omarmen.

