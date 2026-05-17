Bouwbedrijf start met 40 goedkope woningen in Albina

In het ressort Galibi is officieel de eerste steen gelegd voor de bouw van 40 goedkope woningen in het kader van het Affordable Housing Project in Suriname (AHP). Het project richt zich op huishoudens met een laag inkomen en moet bijdragen aan het verminderen van de woningnood in het gebied.

De woningen worden gebouwd met een oppervlakte van circa 35 m² en vallen onder het programma voor betaalbare huisvesting. Met de start van de werkzaamheden wordt een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het project.

In totaal zullen 26 woningen worden gerealiseerd in de dorpen Langamankondre en Christiaankondre. Van de 40 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben 26 aanvragers reeds een contract ondertekend met de aannemer die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bouw.

De overige 14 goedgekeurde aanvragers zullen in de komende periode eveneens worden voorzien van een contract, zodat ook hun woningen kunnen worden gerealiseerd.

Het AHP is een vervolg op de eerdere successen van LISP I en LISP II en bouwt voort op de resultaten van deze programma’s op het gebied van sociale woningbouw.

Volgens districtscommissaris Marvin Vijent is het project inmiddels afgerond in zijn huidige fase, maar hij pleit ervoor dat een vervolgtraject onder een nieuwe regering wordt voortgezet, gezien de aanhoudende behoefte aan betaalbare woningen in het gebied.