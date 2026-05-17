72-jarige Duitser mishandeld en beroofd van rijwiel aan de Hofstraat

Blauw zwaailicht ter illustratie.

Een 72-jarige man van Duitse afkomst is zaterdagavond aan de Hofstraat in Suriname mishandeld en beroofd. Het slachtoffer liep daarbij een bloedneus op en is voor medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens de man werd hij ter hoogte van de Hofstraat klemgereden door twee rovers op een bromfiets. De verdachten waren niet gewapend. Tijdens een handgemeen met de duorijder werd de bejaarde man mishandeld, waardoor hij een bloedneus opliep.

Na de mishandeling gingen de verdachten ervandoor met zijn rijwiel. Na hun daad kozen zij het hazenpad.

De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

