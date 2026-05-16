Winkelier schiet terug op gemaskerde rovers bij supermarkt aan Indira Gandhiweg

Bij een poging tot roofoverval aan de Indira Gandhiweg in Suriname is in de nacht van vrijdag op zaterdag over en weer geschoten.

Vernomen wordt dat vijf gemaskerde criminelen, allen in het zwart gekleed, het winkelpand van New City Plaza Supermarkt via een raam zijn binnengedrongen met behulp van een ladder.

De ondernemer werd wakker van verdachte geluiden en stelde direct een onderzoek in. Toen hij de indringers confronteerde, zou een van de verdachten het vuur op hem hebben geopend.

De eigenaar, die in het bezit is van een vuistvuurwapen, schoot terug op de criminelen. Na de schietpartij sloegen de verdachten via dezelfde route op de vlucht. De winkelier bleef ongedeerd. Het is vooralsnog niet bekend of een of meerdere daders zijn geraakt.

Op het terrein werd de ladder aangetroffen en door de Surinaamse politie in beslag genomen. Daarnaast trof de politie ook een vuistvuurwapen met elf scherpe patronen aan.

Voor het onderzoek werd assistentie ingeroepen van Surveillance Wanica, RBT Midden en het Forensische Opsporingsteam. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.