Weer waarschuwing voor zware onweersbuien in delen van Suriname

De Meteorologische Dienst Suriname waarschuwt opnieuw voor lokaal zware onweersbuien in delen van het kustgebied en het binnenland. De waarschuwing geldt voor zondag 17 mei 2026, blijkt uit de weersverwachting van het Nationaal Meteorologisch Centrum.

Volgens de dienst worden in de avond al matige tot plaatselijk zware buien verwacht in delen van het binnenland. Langs de kust begint de ochtend nog gedeeltelijk bewolkt, met tussendoor zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking echter toe.

Van de middag tot en met de vooravond kunnen in delen van het kustgebied en het binnenland lichte tot matige buien vallen. Lokaal kunnen die buien ook zwaar uitpakken. Onweer is daarbij niet uitgesloten.

De wind komt variërend uit het noordoosten tot zuidoosten en kan snelheden bereiken tot 15 kilometer per uur. Plaatselijk kan het winderig worden, met mogelijke windstoten en tijdelijke toenamen tot maximaal 30 kilometer per uur.

De maximumtemperatuur ligt rond de 31 graden Celsius. De minimumtemperatuur wordt geschat op 21 graden. De zon komt zondag op om 06.25 uur en gaat onder om 18.48 uur.

De waarschuwing komt op een moment waarop verschillende delen van Suriname al te maken hebben met wateroverlast door aanhoudende regenval. Vooral bij zware lokale buien kan de situatie in laaggelegen gebieden snel verslechteren.