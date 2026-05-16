Vierjarige speelt met aansteker en veroorzaakt brand in woning aan Livornoweg

Een woning aan de Livornoweg in Suriname heeft donderdagmiddag brandschade opgelopen, nadat een 4-jarige jongen met een aansteker had gespeeld. Dat bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

Vernomen wordt dat de brand ontstond toen het kind met de aansteker speelde, waardoor een matras vlam vatte. De bewoners wisten het vuur nog vóór aankomst van de Surinaamse brandweer te blussen.

Volgens Pinas raakten een matras, een bankstel, het plafond en een wifi-box beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Pinas benadrukt dat ouders en verzorgers extra alert moeten zijn en aanstekers en andere brandgevaarlijke voorwerpen buiten het bereik van kinderen moeten houden.