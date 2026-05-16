Twee voertuigen voor woning in brand gestoken aan Emile Mijnzakstraat

Twee voertuigen zijn zaterdagochtend volledig uitgebrand aan de Emile Mijnzakstraat in Suriname. Brandweervoorlichter Olton Pinas bevestigt het geval.

Na de melding rukte brandweerpost Kwatta uit met een tankautospuit en een technisch assistentievoertuig.

Volgens Pinas gaat het om een donkergrijze Mercedes-Benz (foto boven) en een witgelakte Toyota ProAce met Frans registratienummer hieronder. Beide voertuigen stonden geparkeerd voor de woning van de eigenaar en brandden volledig uit.

De eigenaar was op het moment van de brand niet thuis. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat twee nog onbekende mannen op een bromfiets de voertuigen in brand hebben gestoken en daarna de omgeving hebben verlaten.

De politie van Leiding 9A was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.