Rechter luistert radioprogramma Awaaz terug in strafzaak tegen Rishanu Santokhi

Rishanu tijdens een interview kort nadat zijn vader was overleden

De strafzaak die het Openbaar Ministerie in Suriname heeft aangespannen tegen Rishanu Santokhi is vandaag behandeld in de rechtszaal. Tijdens de zitting werd het radioprogramma Awaaz beluisterd, waarin de omstreden uitspraken zouden zijn gedaan.

Volgens advocaat Irvin Kanhai heeft kantonrechter Duncan Nanhoe aangegeven dat hij het programma nogmaals wil beluisteren voordat hij tot een conclusie komt in de zaak.

Officier van justitie Sitaram stelde tijdens de behandeling dat Rishanu zich schuldig zou hebben gemaakt aan smaad en laster. Naar aanleiding daarvan was hij eerder in verzekering gesteld.

Op verzoek van zijn raadsman werd Rishanu Santokhi later in vrijheid gesteld. De verdediging benadrukte dat haar cliënt niemand heeft beledigd en het openbaar gezag niet heeft ondermijnd, maar slechts zijn mening heeft geuit tijdens het radioprogramma.

De behandeling van de strafzaak wordt volgens Kanhai op 26 juni voortgezet.

