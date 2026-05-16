Opnieuw gebroken hart voor Cristiano Ronaldo: Al-Nassr verliest AFC-finale in eigen huis

Nieuwe teleurstelling voor Cristiano Ronaldo en Al-Nassr. De Saudische club heeft vandaag de finale van de AFC Champions League Two in eigen huis met 0-1 verloren van het Japanse Gamba Osaka.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 29e minuut via aanvaller Deniz Hummet, die profiteerde van slordig verdedigend werk bij Al-Nassr en Gamba Osaka op voorsprong schoot.

Na de tegentreffer zette Al-Nassr volop druk op de Japanse ploeg en creëerde het meerdere kansen op de gelijkmaker. Ronaldo kreeg onder meer een grote kopkans, maar wist die niet te benutten. Ook João Félix en Sadio Mané kwamen enkele keren gevaarlijk door, terwijl Gamba-doelman Rui Araki meerdere reddingen verrichtte. Al-Nassr lietbvooral in de afronding steken vallen.

Ondanks het grote balbezit en de offensieve druk slaagde Al-Nassr er niet in om de sterke defensie van Gamba Osaka te doorbreken. De Japanse club hield stand tot het laatste fluitsignaal en pakte daarmee de AFC Champions League Two-titel.

Voor Ronaldo betekent de nederlaag opnieuw een gemiste kans om een internationale prijs te winnen sinds zijn overstap naar Saudi-Arabië.