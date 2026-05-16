Mingle Cocktail Lounge wordt officiële STVS-partner voor het FIFA WK 2026

STVS en Mingle Cocktail Lounge maken met trots bekend dat er een officiële samenwerkingsovereenkomst is gesloten voor de FIFA Wereldkampioenschappen 2026. De overeenkomst werd officieel ondertekend op 15 mei in Mingle Cocktail Lounge.

Binnen deze samenwerking zal Mingle Cocktail Lounge functioneren als de officiële STVS partner gedurende het volledige WK 2026. Vanuit Mingle zullen de officiële WK uitzendingen, voorbeschouwingen, nabeschouwingen, interviews en diverse andere WK gerelateerde televisieactiviteiten van STVS plaatsvinden.

Met deze samenwerking positioneren STVS en Mingle Cocktail Lounge zich gezamenlijk als dé centrale locatie voor de WK beleving in Suriname.

Officiële WK beleving bij Mingle

Gedurende het volledige wereldkampioenschap zal Mingle Cocktail Lounge geopend zijn voor het publiek om alle wedstrijden live mee te beleven in een unieke sfeer waar voetbal, entertainment en beleving samenkomen.

Bezoekers kunnen rekenen op grote live uitzendingen, entertainment, speciale activaties en een complete WK sfeer tijdens het gehele toernooi.

Speciale WK concepten en arrangementen

In aanloop naar het WK zullen STVS en Mingle Cocktail Lounge verschillende exclusieve WK concepten en arrangementen introduceren, waaronder:

•⁠ ⁠VIP ervaringen

•⁠ ⁠Groepsarrangementen

•⁠ ⁠Bedrijfspakketten

•⁠ ⁠Sponsor activaties

•⁠ ⁠Speciale food & beverage concepten

•⁠ ⁠Entertainment rondom wedstrijden en uitzendingen

Meer informatie hierover zal binnenkort bekendgemaakt worden via de officiële sociale mediakanalen van STVS en Mingle Cocktail Lounge.

STVS en Mingle Cocktail Lounge kijken ernaar uit om samen met Suriname het grootste voetbalevenement ter wereld op unieke wijze te beleven.