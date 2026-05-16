Man krijgt 2.000 liter brandstof geleverd voor binnenland maar betaalt rekening niet

Een man is in Meerzorg aangehouden nadat hij volgens de politie ruim SRD 106.000 aan ontvangen brandstofgeld niet heeft afgedragen, maar voor zichzelf heeft gebruikt. Dat meldt de politie van Meerzorg.

De zaak kwam aan het rollen nadat een vrouw op woensdag 29 april 2026 aangifte deed van oplichting tegen de verdachte J.K. De vrouw exploiteert een steiger aan de Amaraylesweg in Meerzorg en beschikt over een vergunning om daar brandstof te verkopen.

Begin maart werd zij door J.K. benaderd voor de levering van 2.000 liter brandstof. De man zou de brandstof volgens zijn verhaal voor een vriend in het binnenland afleveren. Na de gemaakte afspraak werd de brandstof daadwerkelijk geleverd.

De verdachte moest daarna een bedrag van SRD 106.540 aan de vrouw afdragen. Toen zij een week later contact met hem opnam, bleek volgens haar verklaring dat J.K. het geld inmiddels al had ontvangen, maar het niet had overgemaakt. Hij zou het bedrag voor eigen gebruik hebben aangewend.

J.K. werd op donderdag 7 mei 2026 opgespoord en aangehouden door de politie van Meerzorg. Na zijn voorgeleiding aan een Hulp Officier van Justitie is hij, in overleg met een lid van het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek in deze zaak wordt verricht door de politie van station Meerzorg.