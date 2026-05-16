Finabank krijgt internationale steun om Surinaamse bedrijven makkelijker te laten importeren en exporteren

Surinaamse ondernemers moeten via een nieuwe samenwerking tussen Finabank N.V. en IFC makkelijker toegang krijgen tot internationale handelsfinanciering. De overeenkomst moet vooral kleine en middelgrote bedrijven helpen om producten, grondstoffen en andere benodigdheden te importeren, hun export te vergroten en uiteindelijk meer banen te creëren.

Volgens IFC, onderdeel van de Wereldbankgroep, gaat het om een nieuwe faciliteit binnen het Global Trade Finance Program. Daarbij geeft IFC garanties aan internationale banken voor geschikte transacties die via Finabank worden opgezet. Hierdoor moet het voor Surinaamse bedrijven eenvoudiger worden om zaken te doen met buitenlandse partners.

Het meest opvallende aan de overeenkomst is dat IFC hiermee voor het eerst in meer dan tien jaar weer een investering doet in Suriname. De steun komt op een moment waarop de Surinaamse private sector volgens de betrokken partijen extra toegang nodig heeft tot financiering en internationale markten.

De samenwerking moet onder meer helpen om handelsinstrumenten zoals letters of credit betrouwbaarder en makkelijker inzetbaar te maken. Dat is belangrijk voor bedrijven die goederen willen importeren, bestellingen willen uitvoeren of hun exportcapaciteit willen uitbreiden. Sectoren zoals landbouw, energie, infrastructuur, bouw en commerciële importen worden daarbij nadrukkelijk genoemd.

Finabank-topman Eblein Frangie noemt de samenwerking een belangrijke mijlpaal voor de bank en voor de financiële sector in Suriname. Volgens hem versterkt de overeenkomst de mogelijkheid van Finabank om bedrijven te ondersteunen die actief zijn in internationale handel.

Ook IFC benadrukt dat de faciliteit op een belangrijk moment komt. Elizabeth Martínez de Marcano, divisiedirecteur voor de Andeslanden en het Caribisch gebied, stelt dat de samenwerking kan helpen om goederenstromen op gang te houden, producenten tijdig aan benodigde inputs te helpen en meer werkgelegenheid te stimuleren.

Voor consumenten kan de overeenkomst uiteindelijk leiden tot meer keuze en betere toegang tot noodzakelijke goederen. Voor ondernemers betekent de faciliteit vooral meer voorspelbaarheid bij internationale handel en betere mogelijkheden om orders uit te voeren.

De overeenkomst werd in Paramaribo ondertekend in aanwezigheid van de governor van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën en Planning, samen met vertegenwoordigers van Finabank en IFC.

Finabank treedt met deze samenwerking toe tot het Global Trade Finance Program van IFC. Dat programma verbindt banken in opkomende markten met internationale banken en heeft sinds de start wereldwijd 137 miljard Amerikaanse dollar aan handelsfinanciering ondersteund in 100 opkomende markten.