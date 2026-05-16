Dc stopt zwaar transport over weg te Middenstandspolder

slechte staat weg te Middenstandspolder

Districtscommissaris (dc) Nisha Kurban-Baboe van Nickerie heeft vanmiddag in overleg met het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt dat zwaar transport over de weg te Middenstandspolder met ingang van zondag 17 mei tot nader order is stopgezet. Het gaat onder meer om het transport van steenslag, zand en overige zware materialen.

De maatregel is genomen vanwege de slechte staat van de weg in het westen van Suriname. Meerdere voertuigen kwamen vandaag vast te zitten, waardoor de situatie volgens de autoriteiten zorgwekkend is geworden.

Aan transporteurs, aannemers en overige weggebruikers wordt dringend gevraagd zich aan de maatregel te houden, teneinde verdere schade aan de weg te voorkomen en de veiligheid van weggebruikers te waarborgen, aldus de dc.

