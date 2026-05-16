BOG gestart met bespuitingen tegen chikungunya in Suriname

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is vrijdag 15 mei officieel begonnen met bespuitingswerkzaamheden in het kader van de verdere aanpak van de toenemende muggenoverlast en de verspreiding van het chikungunyavirus in Suriname. De intensieve bestrijdingsactie ging van start in het ressort Blauwgrond.

Vanaf 17.00 uur is de zogenoemde dengue-wagen verschillende straten en buurten binnen het ressort Blauwgrond langs gegaan om bespuitingen uit te voeren. Met deze preventieve maatregel wil het ministerie samen met het BOG de muggenpopulatie terugdringen en verdere verspreiding van ziekten zoals chikungunya helpen voorkomen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door speciaal getrainde teams van het BOG en maken deel uit van een bredere nationale aanpak om de volksgezondheid te beschermen.

Het ministerie benadrukt dat de bestrijding van chikungunya niet alleen afhankelijk is van bespuitingen, maar ook van de actieve medewerking van de Surinaamse samenleving.

Bewoners worden daarom dringend opgeroepen om stilstaand water rondom woningen en erven te verwijderen, waaronder water in emmers, flessen, bloempotten, autobanden en verstopte goten. Dit zijn namelijk broedplaatsen waar muggen zich snel kunnen vermenigvuldigen.

𝐃𝐚𝐚𝐫𝐧𝐚𝐚𝐬𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐰𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐠𝐞𝐯𝐫𝐚𝐚𝐠𝐝 𝐨𝐦 𝐭𝐢𝐣𝐝𝐞𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐩𝐮𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐝𝐢𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐳𝐨𝐫𝐠𝐬𝐦𝐚𝐚𝐭𝐫𝐞𝐠𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧, 𝐳𝐨𝐚𝐥𝐬:

Ramen en deuren openhouden

Voeding en drinkwatervoorraden goed afdekken

Huisdieren en vogels beschermen

Baby’s en personen met ademhalingsproblemen zoveel mogelijk in een afgesloten ruimte onderbrengen

Kledingstukken opbergen

Het BOG maakt verder bekend dat de bespuitingswerkzaamheden in de 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐚𝐧𝐝𝐚𝐠 𝟏𝟖 𝐦𝐞𝐢 𝐭𝐨𝐭 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐭 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐝𝐚𝐠 𝟐𝟐 𝐦𝐞𝐢 verder zullen worden uitgebreid naar meerdere gebieden te weten:

𝐌𝐀𝐀𝐍𝐃𝐀𝐆 𝟏𝟖 𝐌𝐄𝐈 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭: 𝐁𝐥𝐚𝐮𝐰𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝. 𝐁𝐞𝐠𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐧𝐠:

Morgenstondstraat — Anton Dragtenweg — Powisiestraat — Kleinestraat — Verl.Gompertstraat — Surivillage 1-2-4 en alle binnenwegen.

𝐃𝐈𝐍𝐒𝐃𝐀𝐆 𝟏𝟗 𝐌𝐄𝐈 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭: 𝐁𝐥𝐚𝐮𝐰𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝. 𝐁𝐞𝐠𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐧𝐠:

Powisiestraat — Anton Dragtenweg — Bonistraat — Basitostraat – Abonestraat — Kristalstraat — Powisiestraat en alle binnenwegen.

𝐖𝐎𝐄𝐍𝐒𝐃𝐀𝐆 𝟐𝟎 𝐌𝐄𝐈 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭: 𝐁𝐥𝐚𝐮𝐰𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝. 𝐁𝐞𝐠𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐧𝐠:

Bonistraat — Anton Dragtenweg — Tweekinderweg — Mr R.W. Thurkowstraat — Basitostraat — Bonistraat en alle binnenwegen.

𝐃𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐃𝐀𝐆 𝟐𝟏 𝐌𝐄𝐈 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭: 𝐁𝐥𝐚𝐮𝐰𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝. 𝐁𝐞𝐠𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐧𝐠:

Tweekinderweg — Anton Dragtenweg — Jan Steenstraat — Mr R.W. Thurkowstraat — Tweekinderweg en alle binnenwegen.

𝐕𝐑𝐈𝐉𝐃𝐀𝐆 𝟐𝟐 𝐌𝐄𝐈 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭: 𝐁𝐥𝐚𝐮𝐰𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝. 𝐁𝐞𝐠𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐧𝐠:

Copernicusstraat — Anton Dragtenweg — Plutostraat – Mr R.W. Thurkowstraat en alle binnenwegen.

De bespuitingen zullen plaatsvinden tussen 17.00 en 21:00 uur. Bij hevige regenval gaan deze niet door.