Baby van vier maanden verdronken in ondergelopen woning aan Santoerweg

Een baby van vier maanden is vrijdagmiddag overleden in een ondergelopen woning aan de Santoerweg in Suriname. Het kind werd levenloos aangetroffen in het water in de woning, dat volgens de eerste bevindingen ongeveer 40 centimeter hoog stond.

De politie kreeg rond 14.30 uur de melding van een overleden persoon in een woning op bovengenoemd adres. Agenten gingen ter plaatse en troffen daar de situatie aan. Het bleek te gaan om een baby van vier maanden.

Volgens de eerste informatie paste een 16-jarige tante op de baby. Zij had ook haar eigen kindje van ongeveer vijf maanden oud bij zich. Nadat zij beide kinderen had gevoed, zette zij hen op bed in haar slaapkamer. Daarna ging zij achter de woning de vaat wassen.

Tijdens het afwassen hoorde de jonge vrouw haar eigen kindje huilen. Zij dacht na het afwassen te gaan kijken wat er aan de hand was. Toen zij klaar was en terugliep naar de slaapkamer, zag zij alleen haar eigen kind nog op bed liggen.

Daarna zocht zij naar de baby van haar zus. Toen zij met haar hand in het water voelde, trof zij het kindje onder water aan. De baby werd direct uit het water gehaald, maar vertoonde geen teken van leven meer.

Een arts stelde de dood vast. Als doodsoorzaak werd verstikking, dan wel verdrinking, aangegeven. Het lichaam van de baby is met een lijkenwagen overgebracht naar het mortuarium.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.