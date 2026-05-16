ABOP’er Cambiel haalt uit naar crisiscommissie wateroverlast: “Het is er om geld te eten”

De regering heeft afgelopen maandag een crisiscommissie ingesteld om de toenemende wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Saramacca en andere delen van Suriname aan te pakken. Volgens ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel moeten Surinamers nu eindelijk gaan beseffen dat de overheid, met name het ministerie van OWRO, niets kan doen aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval.

Deze crisiscommissie is volgens Cambiel slechts ingesteld, zodat mensen van geld kunnen genieten. “Het is er om geld te eten. Het ministerie kan er niets aan doen. Den kan bai omeni poclain den wani en bai omeni sani om water weg te laten trekken.

We kunnen er niets aan doen wanneer het zoveel heeft geregend. Anders moeten we van Paramaribo verhuizen naar het Bakhuysgebergte en dus veel hoger bouwen”, zei Cambiel op D-TV Express.

De politicus merkte op dat heel wat landen in de wereld ondanks financiële middelen en de modernste technologieën toch met wateroverlast te kampen hebben. Ook het binnenland van Suriname, dat veel hoger ligt dan de kustvlakte, heeft op bepaalde momenten met overstromingen te kampen gehad.

“Maar de wereld wil bedrogen worden. Want wanneer ik praat, dan moet ik altijd een persconferentie houden en zeggen dat we dit en dat moeten doen. Maar we moeten eerlijk zeggen dat zolang je laag hebt gebouwd, het water zal komen. No wan sma kan meki a watra gwe so snel dati yu now sungu. Dat is gewoon een feit”, aldus Cambiel.