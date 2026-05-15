Vergeten Surinaamse opera krijgt nieuw leven op Oerol Festival

Theatermaker Mathieu Wijdeven brengt het verhaal achter de eerste Surinaamse opera opnieuw onder de aandacht. In zijn nieuwe voorstelling Helstone in Het Pand der Goden onderzoekt hij wat de opera van Johannes Nicolaas Helstone vandaag nog betekent.

Centraal staat Het Pand der Goden, de opera die Helstone, geboren in 1853 en overleden in 1927, in Suriname schreef. Helstone groeide op op plantage Berg en Dal en kreeg via Duitse zendelingen de kans om aan het conservatorium in Leipzig te studeren.

Juist die bijzondere levensloop maakt zijn werk opvallend. Zijn muziek bevindt zich tussen twee werelden: de Europese klassieke traditie waarin hij werd opgeleid en de Surinaamse verhalen, ritmes en mythologie waaruit hij putte.

Wijdeven gebruikt Helstones opera als vertrekpunt voor een muzikale en theatrale vertelling over koloniale geschiedenis, culturele identiteit en artistieke invloed. Samen met pianist Djuwa Mroivili en bariton Frank Dolphin Wong brengt hij het vergeten verhaal opnieuw tot leven.

De voorstelling gaat op 13 juni in première op Oerol Festival. Vanaf september is Helstone in Het Pand der Goden te zien in theaters in Nederland.