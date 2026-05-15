Simons en Ali bespreken wateroverlast, olie en visserijkwestie

President Jennifer Simons heeft online overleg gevoerd met haar Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali over de toenemende wateroverlast in beide landen. Opvallend is dat de problemen rond zware regenval en klimaatverandering nu ook op presidentieel niveau tussen Suriname en Guyana worden besproken.

Volgens Simons, die dit op Facebook bekendmaakte, verliep het gesprek constructief en vriendschappelijk. Beide presidenten spraken over de gevolgen van klimaatverandering en de noodzaak om nauwer samen te werken bij de aanpak van wateroverlast en infrastructurele problemen.

Afgesproken is dat de ministers van Openbare Werken van Suriname en Guyana op technisch niveau verder met elkaar in overleg gaan. Zij moeten kijken naar de waterproblematiek en mogelijke infrastructurele maatregelen.

Tijdens het gesprek kwamen ook andere gevoelige en belangrijke onderwerpen aan bod. Simons en Ali spraken onder meer over versterking van de sociaaleconomische samenwerking, olie en gas, de visserijkwestie en de doorvaart op de Corantijnrivier.

De twee landen willen op korte termijn opnieuw bijeenkomen binnen het Suriname-Guyana Strategisch Dialoog en Samenwerkingsplatform. Ook de private sector zal actief worden betrokken bij verdere samenwerkingstrajecten.